Колония не грозит: 92-летний отец Киркорова лихачит на дорогах

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос уже несколько раз получал предупреждения и штрафы за превышение скорости. По мнению адвоката по уголовным делам и в суде присяжных Андрея Алешкина, за нарушения ПДД именитому артисту ничего не грозит — в силу возраста, а также из-за большого авторитета и возможностей сына, сообщает «ФедералПресс» .

«Максимум, что может быть, это оплата двойного штрафа за счет персонала, который не досмотрел. Не вижу тут никаких проблем», — сказал Алешкин.

Киркоров-старший уже был замечен в неоплате выписанных штрафов за езду на автомобиле. Бедроса Киркорова привлекали к административной ответственности.

Ранее российская актриса Анастасия Самбурская объявила о намерении выйти замуж. Она продемонстрировала кольцо и заявила, что молодой человек хочет сделать ей предложение. При этом Самбурская заявила, что не уверена на 100% в предложении, но будет согласна выйти замуж.