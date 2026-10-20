Шатурский энерготехникум внедрит курс по теплоснабжению

Шатурский энергетический техникум в 2027 году включит в учебную программу курс по теплоснабжению городских округов. В дальнейшем на его основе создадут отдельную специальность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый курс разработал Шатурский энергетический техникум при содействии Минэнерго Московской области и МЭИ. Программа направлена на подготовку специалистов, которые понимают всю систему теплоснабжения — от источника до потребителя.

Инициативу представил первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров 16 октября на Российской энергетической неделе в Москве. На сессии «Сделано в России: создаем, внедряем, масштабируем» он предложил включить курс по теплоснабжению городских округов в программы профильных учебных заведений.

Опыт техникума предложено распространить на другие вузы и колледжи. Инициативы планируют рассмотреть на ближайшем заседании научно-технического совета Минэнерго России, посвященном развитию российской инженерной школы.

«Техникум давно зарекомендовал себя как одна из ведущих образовательных организаций в подготовке кадров для энергетической отрасли. Уверен, новое направление откроет дополнительные возможности для мастерства выпускников и поможет решить кадровый вопрос в теплоснабжающих организациях округов по всей стране», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.