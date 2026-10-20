Обладательница самой большой груди в России Ирэн Феррари заявила, что невольно стала заложницей своего эпатажного образа.

Русская Памела Андерсон призналась, что 20 лет назад она решилась на кардинальное преображение под влиянием избранника.

По ее словам, после одной из операций Ирэн проснулась и узнала, что ей установили импланты большего объема, чем обсуждалось. Она плакала от боли и не понимала, как переживет реабилитацию. Феррари утверждает, что не хотела этого. Она была влюблена и делала все в угоду вкусов бойфренда. При этом весь ее имидж — фейк.

«У меня болит спина, невозможно нормально спать. Возможно у меня произошел разрыв импланта. Я столько натерпелась с этой грудью, прошла настоящий ад! <…> Ни один врач не хочет браться за мой случай. Было слишком много операций и переделок», — поделилась 45-летняя Феррари в эфире нового выпуска шоу «Что я наделала» на телеканале «Пятница!».

Ирэн добавила, что намерена уменьшить размер груди начать новую жизнь, навсегда забыв об осложнениях.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.