Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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«РЕН ТВ»: 92-летний отец Киркорова попал в реанимацию с отеком легких

Отец певца Филиппа Киркорова — Бедрос — оказался в реанимации. Об этом сообщает « РЕН ТВ » со ссылкой на свой источник.

Мужчину срочно увезли в больницу 31 августа. Он прибыл в медучреждение в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у Бедроса был отек легких. Мужчине 92 года.

Ранее Бедрос Киркоров лихачил на дорогах. Тогда сообщалось, что артист не получит за это никакого наказания в силу возраста.