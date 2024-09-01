Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
«РЕН ТВ»: 92-летний отец Киркорова попал в реанимацию с отеком легких
Отец певца Филиппа Киркорова — Бедрос — оказался в реанимации. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Мужчину срочно увезли в больницу 31 августа. Он прибыл в медучреждение в тяжелом состоянии.
Сообщается, что у Бедроса был отек легких. Мужчине 92 года.
Ранее Бедрос Киркоров лихачил на дорогах. Тогда сообщалось, что артист не получит за это никакого наказания в силу возраста.