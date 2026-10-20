Пиво и жесткие тренировки начали доводить российских зумеров до подагры

Пиво и чрезмерные нагрузки на тренировках все чаще приводят российских зумеров к подагре. Болезнь стали диагностировать у людей моложе 30 лет, сообщает SHOT .

Если 15–20 лет назад боли в суставах обычно беспокоили пациентов 45–50 лет, то сегодня в группе риска оказались студенты и молодые рабочие. Одна из причин — современный рацион: во многих продуктах повышено содержание сахарозы и фруктозы, что может увеличивать уровень мочевой кислоты. Ее кристаллы откладываются в суставах и провоцируют подагру.

Также влияет привычка пить пиво: в напитке есть пурины, которые также превращаются в мочевую кислоту. Особенно много их в нефильтрованном пшеничном пиве, отметил член Российской ассоциации остеопатов Владислав Мирошниченко.

Однако и здоровый образ жизни может ударить по суставам, если переусердствовать. Низкоуглеводные и высокобелковые диеты, кроссфит, спринты и тяжелые силовые тренировки при недостаточном восстановлении способны вызывать подагрические симптомы.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют меньше пить пива и давать мышцам и суставам полноценно восстанавливаться после нагрузок.

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