Мужчине откусили нос во время ночной драки у кафе в центре Москвы Происшествия сегодня в 21:32

Мужчине откусили кончик носа во время ночной драки у кафе в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает 112.

Конфликт между двумя мужчинами произошел прошедшей ночью в кафе на Тверской улице. В ходе драки один мужчина откусил своему оппоненту кончик носа. Пострадавшего Алексея Г. доставили в одну из столичных больниц. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении нападения. Другие подробности инцидента неизвестны. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.