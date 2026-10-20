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Мужчине откусили нос во время ночной драки у кафе в центре Москвы

Происшествия

Мужчине откусили кончик носа во время ночной драки у кафе в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали, сообщает 112.

Конфликт между двумя мужчинами произошел прошедшей ночью в кафе на Тверской улице. В ходе драки один мужчина откусил своему оппоненту кончик носа. Пострадавшего Алексея Г. доставили в одну из столичных больниц.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении нападения.

Другие подробности инцидента неизвестны.

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