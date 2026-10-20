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Замминистра здравоохранения Рязанской области разбился в аварии с фурой

Происшествия
(c) 112

Фото - © (c) 112

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Автомобиль чиновника Audi Q7 в районе села Плахино по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Sitrak.

После удара оба транспортных средства загорелись и полностью сгорели. Замминистра погиб на месте.

Водитель грузовика Сергей Т. выжил. С переломами 35-летнего мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

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