Мужчина начал приставать к юной москвичке после отказа знакомиться

Юная москвичка отказала в знакомстве мужчине. Из-за этого он начал преследовать ее и обзывать, хотя при этом предлагал и интимные отношения, сообщает « Осторожно, новости ».

Девушка рассказала, что инцидент произошел вечером на выходе из метро «Беляево». К ней подошел мужчина и предложил сходить в кафе. Она отказалась, но незнакомец пошел за ней следом. Она пыталась его игнорировать, говорила, что не хочет, что у нее есть молодой человек, а также, что ей 16 лет.

При этом мужчина продолжал настаивать и спросил, не по «девочкам»* ли она, раз не знакомится с парнями. Девушка предупредила, что начнет грубить.

Москвичка поделилась, что ей было очень страшно в это время, тем более что ее парень, который должен был ее встретить, в тот момент оказался без телефона.

Девушка начала снимать происходящее на видео: на записи мужчина называет ее «стремной» и «худой камбалой», но при этом идет за ней и предлагает «переспать». Лишь спустя время он свернул в другую сторону.

Девушка предположила, что он мог действовать по методичке «пикаперских» курсов, поскольку раньше читала о похожих ситуациях.

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