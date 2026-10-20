«Раньше была грязной»: бывший слил интимные видео москвички в ее же TG-канал

Экс-бойфренд решил небанально вернуться к возлюбленной и слил интимные видео москвички в ее же Telegram-канал, сообщает Baza .

27-летняя Екатерина рассказала, что ведет открытый канал для близких, где недавно появился аноним. В комментариях неизвестный прислал ей обнаженные фотографии с подписью: «Ты стала умничкой, а раньше была грязной».

Девушка немедленно удалила ролик и начала судорожно вспоминать, кому отправляла видео. Пересмотрев переписки, она обнаружила, что 7 лет назад запись попала к парню по имени Артем (имя изменено).

Позже на москвичку вышел человек, который представился другом бывшего. Он рассказал, что Артем хотел возобновить общение. После долгого молчания привычное «привет, спишь» показалось ему слишком банальным, поэтому он придумал «способ погорячее». Девушка написала заявление в полицию.

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