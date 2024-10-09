Сон и закаливание: названы способы нормализовать пониженное давление

При этом продуктов для повышения давления не существует, но на состояние человека влияет снижение суточной нормы калорийности продуктов: к гипотонии склонны худеющие девушки. Врач отметила, что немного повысить давление помогают чай и кофе, они его на время стабилизируют.

Чернышова добавила, что для профилактики пониженного давления полезны контрастный душ и закаливание, полноценный сон.

Ранее стало известно, какие продукты следует включать в рацион осенью, чтобы сохранить здоровье на всю зиму: среди них — тыква, кабачки и патиссоны. Первая считается чемпионом среди овощей по содержанию железа, меди и фтора, а во втором и третьем продуктах содержатся почти все витамины группы B. Также следует уделить внимание разным видам капусты, не забывать про зелень.