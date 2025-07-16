Театральный перформанс «Анна Ахматова» покажут в Раменском парке

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Раменский молодежный центр приглашает горожан на театральный перформанс «Анна Ахматова» от местного молодежного театра «Первопроходцы». Уникальная постановка посвящена жизни и творчеству великой русской поэтессы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Театральный перформанс от молодежного театра состоится Раменском городском парке 18 июля, начало в 18:30 на площадке «Лира». Режиссер постановки — начальник отдела досуговой деятельности «Будущее», руководитель молодежного театра «Первопроходцы» Дарья Докукина.

Зрителей ждет погружение в жизнь и творчество одной из величайших поэтесс XX века через ее письма и стихотворения, представленные в ярких театральных формах, танцах и других выразительных средствах. Хронометраж спектакля составит 60 минут.

Организаторы обещают уникальную возможность по-новому прикоснуться к наследию Анны Ахматовой в необычном формате. Вход на перформанс в Раменском парке свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.