Театральный перформанс «Анна Ахматова» покажут в Раменском парке
Фото - © Молодежный театр «Первопроходцы»
Раменский молодежный центр приглашает горожан на театральный перформанс «Анна Ахматова» от местного молодежного театра «Первопроходцы». Уникальная постановка посвящена жизни и творчеству великой русской поэтессы, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Театральный перформанс от молодежного театра состоится Раменском городском парке 18 июля, начало в 18:30 на площадке «Лира». Режиссер постановки — начальник отдела досуговой деятельности «Будущее», руководитель молодежного театра «Первопроходцы» Дарья Докукина.
Зрителей ждет погружение в жизнь и творчество одной из величайших поэтесс XX века через ее письма и стихотворения, представленные в ярких театральных формах, танцах и других выразительных средствах. Хронометраж спектакля составит 60 минут.
Организаторы обещают уникальную возможность по-новому прикоснуться к наследию Анны Ахматовой в необычном формате. Вход на перформанс в Раменском парке свободный для всех желающих.
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