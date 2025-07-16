США заставят Европу скупить старое оружие по завышенной цене — политолог

Вероятнее всего, американцы заставят скупить европейцев старую бронетехнику и оружие, и на Украину поступит хлам, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Скорее всего, американцы выкрутят европейцам руки и заставят их скупить по завышенной цене старую бронетехнику и орудия, которые хранятся в США со времен Холодной войны. Часть этого хлама поступит на Украину. Кроме того, европейцев заставят скупать в больших количествах снаряды калибра 155-мм, — столько, сколько их сможет производить американский ВПК. Вот это действительно осложнит положение на фронте», — сказал Сипров.

Он добавил, что в случае ракет ATACMS — ими Киев уже снабдили. Запуск таких ракет производится с мобильных систем залпового огня HIMARS.

«С апреля 2024 года у ВСУ появились модификации этих ракет с дальностью до 300 км; в связи с угрозами ударов этими ракетами вглубь российской территории в российскую ядерную доктрину были внесены серьезные изменения: теперь агрессия со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как их совместное нападение», — напомнил политолог.

Сипров указал также на то, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на массовый старт средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими госграницы.

«Кроме того, в прошлом октябре (президент России — ред.) Владимир Путин ясно дал понять нашим геополитическим противникам: решение ВСУ использовать ракеты большой дальности по отдаленным от линии боевого соприкосновения регионам России будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. Вряд ли (американский лидер — ред.) Дональд Трамп начнет Третью мировую войну из-за киевской хунты», — заключил эксперт.