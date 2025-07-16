Автомобильный мост через реку Москва открыли в подмосковном Ленинском округе

В Ленинском городском округе открыли очередной участок автотрассы «ЮЛА», который соединит муниципалитет с соседним Лыткарино и обеспечит прямой выезд на федеральную трассу М-5 «Урал». В рамках проекта построили путепровод через реку Москва, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Новый участок протяженностью 9 км идет от Володарского до Лыткаринского шоссе и пересекает реку Москва: над ней построили автомобильный мост длиной 600 метров. Раньше попасть в соседний муниципалитет на другом берегу реки наши жители могли только с помощью паромного сообщения или через МКАД. Сейчас это станет в разы быстрее и удобнее и займет 10 минут вместо часа. До середины 2026 года проезд по этому участку будет оставаться бесплатным», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Движение по открытому участку дороги запустили министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин и заместитель министра Михаил Шигабутдинов.

Проект «Южно-Лыткаринская автодорога» реализуется благодаря губернатору Андрею Воробьеву при поддержке президента Владимира Путина. 4-6 полосная магистраль проходит по территории пяти муниципалитетов Подмосковья от Варшавского шоссе до трассы М-12 и имеет протяженность почти 45 км. В Ленинском округе в рамках проекта уже открыты развязки с трассами М-2 «Крым» и А-105. Полностью сдать дорогу планируется в первой половине следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.