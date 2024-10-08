Врачи НИКИ детства рассказали родителям о полезных осенних овощах

Осенью в рацион ребенка следует включать наши традиционные овощи, чтобы организм получил витамины на всю зиму. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, что тыква — чемпион среди овощей по количеству железа, меди и фтора, так как железо необходимо для предотвращения анемии у детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С 6 месяцев ребенок должен получать дополнительное железо, как минимум 1 мг/кг в сутки. В этом как раз может помочь пюре из тыквы или добавление этого овоща в каши или супы. Медь влияет на рост и развитие, участвует в кроветворении. Дефицит меди вызывает нарушение образования гемоглобина», — отметила Басова.

Будут очень полезными для ребенка кабачки и патиссоны. В этих овощах есть почти все витамины группы В, отвечающие за развитие нервной системы ребенка.

«Кабачки и патиссоны также источник калия, кальция, фосфора и витаминов РР — никотиновой кислоты, которая играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах: дыхании, обмене веществ. Стоит уделить внимание разным видам капусты, включите в рацион белокочанную, краснокочанную, брюссельскую, цветную капусту и брокколи. Не стоит забывать и про зелень», — добавила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

По словам специалистов, из фруктов особенно полезны будут сезонные яблоки, груши, айва, слива, хурма, инжир. Продолжается сезон целебных ягод: клюквы, облепихи, шиповника. Все они кладезь витаминов, хорошо укрепляют иммунитет ребенка и предотвращают простудные заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.