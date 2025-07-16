США не будут продавать «Томагавки» Украине — политолог

По поводу поставок и продажи крылатых ракет «Томагавк» Украине не стоит переживать — этого не будет, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Не стоит паниковать по поводу номенклатуры поставок. Начнем с самых серьезных угроз: по поводу продажи Киеву крылатых ракет „Томагавк“ (эффективная дальность — до 1,5 тыс. км — ред.) — этого не произойдет. Во-первых, потому что для эффективного залпа требуется не менее сотни ракет, во-вторых, у Украины нет носителей. Готовы ли американцы передать или продать Киеву стратегические бомбардировщики B-52 или эсминцы класса „Арли Берк“? Конечно же, нет», — сказал Сипров.

Он отметил, что теоретически Киеву могут продать платформы для запуска этих ракет наземного базирования Typhon, но это новое средство, его впервые испытали в позапрошлом году.

«Боевые испытания возможны, но перехватить одиночную дозвуковую крылатую ракету довольно просто — российская ПВО справится с этой задачей. Да и есть ли американцам смысл ввязываться в историю с поставками и обслуживанием „Томагавков“ на Украине, если ВСУ уже наработали опыт по использованию беспилотников самолетного типа», — поделился эксперт.

Сипров добавил, что эффективная дальность у украинских БПЛА А-22 — такая же, боевая часть — практически такая же, скорость, конечно, втрое ниже, зато дешевле — в разы. Так что удара американскими крылатыми ракетами «Томагавк» по российской территории не будет — Украине их просто не дадут.