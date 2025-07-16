Никакого хэппи-энда: можно ли требовать от партнера экспериментов в сексе

Если один из партнеров не готов к экспериментам в сексе, но соглашается ради другого, то это разрушает и близость, и отношения, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Если второй партнер категорически ничего не хочет, вообще ничем не интересуется, не хочет экспериментировать или считает это чем-то выходящим за рамки нормы — он будет ломать себя. Даже если он согласится на что-то, впоследствии начнет обвинять свою вторую половинку в принуждении. Поэтому вероятность того, что в такой паре будут какие-то яркие эксперименты, крайне мала», — сказала Миллер.

Она добавила, что здесь важно все проговаривать.

«Представьте: мужчина хочет попробовать что-то новое, озвучивает это своей девушке, а она категорически против. Потом, допустим, соглашается, но в итоге начинает его осуждать за это, а в кабинете у психолога уже рассказывает, какой он садист. Так что никакого хэппи-энда в таких историях, как правило, не бывает. Очень редко встречаются случаи, когда все это вдруг гармонично складывается», — рассказала сексолог.

Миллер отметила, что потом та же женщина будет обвинять партнера в том, что он якобы абьюзер, заставлял ее чем-то заниматься. Это происходит часто, особенно если женщина соглашается на что-то не потому, что хочет, а потому, что не может отказать — из-за низкой самооценки, из-за страха потерять отношения.

«Хотя в этом нет ничего страшного — если тебе не нравится, просто скажи. Есть и другие люди, которым тоже не нужно все это. Можно найти партнера, с которым совпадают взгляды, и быть счастливым в отношениях. Когда партнеры начинают „переламывать“ себя ради другого — это уже не настоящая личность. Это человек, который играет чужую роль», — пояснила специалист.

Особенно это важно в сексе: если женщина не возбуждена, если делает это из долга или угождения, ее тело не даст нужной реакции. Мужчина это считает — вербально, невербально, на уровне ощущений. И, конечно, потенция у такого мужчины не будет на пике.

«Только по-настоящему возбужденная женщина, которая действительно хочет своего мужчину, а не изображает страсть, как перед камерой, даст тот эффект: яркий оргазм, высокое либидо, эмоциональный отклик. Возбужденная женщина — это подарок для мужчины. А если она этого не хочет, и ты ее принуждаешь, ты испортишь секс не только ей, но и себе», — заключила Миллер.