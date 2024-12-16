С новым стрессом: врач назвала неочевидные причины новогодней депрессии

Депрессия в период Нового года — состояние, которое возникает у некоторых людей по многим причинам, включая психологические, физиологические, эмоциональные и социальные факторы. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Предновогодний период насыщен хлопотами: подготовка подарков, участие в корпоративных мероприятиях, подведение итогов уходящего года. Эти задачи требуют значительных усилий, которые могут превысить допустимый уровень стресса и привести к нервному истощению и депрессии.

Психологические факторы

«Основная группа факторов — психологические, которые включают в себя стрессы на работе, в семье, а также негативный новостной фон. Новый год символизирует новый этап, и люди склонны анализировать, достигли ли они своих целей за прошедший год. Неудовлетворенность результатами, нерешенные проблемы и чувство одиночества усиливают тревогу и подавленность. Особенно это проявляется у тех, кто сталкивается с социальным давлением и ощущением необходимости „быть счастливым“ в праздник», — сказала Сережина.

Кроме этого, многие отмечают волнение перед праздником, связанное с высокой ответственностью за подготовку или ожиданием того, что праздник пройдет неидеально. Такие состояния, по сути, являются стрессовой реакцией организма, управляемой головным мозгом и надпочечниками. Они выделяют гормоны стресса — кортизол, адреналин и другие, которые усиливают напряжение и могут вызывать физические и эмоциональные сбои.

Физиологические факторы

Психологические факторы дополняются физиологическими. Длительный стресс может провоцировать дисбаланс гормонов, таких как кортизол и DHEA, что отрицательно влияет на работу мозга и приводит к ухудшению когнитивных функций.

«Кроме того, такие состояния нередко „маскируются“ под артериальную гипертензию, гастрит, акне, выпадение волос, метаболический синдром и даже нарушения работы щитовидной железы. Хронический стресс ослабляет иммунную систему и может способствовать развитию иммунодефицита», — добавила врач.

Не менее важную роль в развитии депрессии играют питание и образ жизни. Праздничное застолье с избыточным потреблением жиров, алкоголя и недостатком витаминов способствует дисбалансу гормонов стресса и провоцирует воспалительные процессы в организме. Научные исследования доказывают, что такие состояния, как депрессия, биполярные расстройства и даже обсессивно-компульсивное расстройство, могут развиваться на фоне хронического «тихого» воспаления, включая нейровоспаление. Оно не вызывает острой симптоматики, но проявляется в виде ухудшения настроения, повышения чувствительности к стрессу и в итоге может привести к депрессивным эпизодам. Например, высокий уровень С-реактивного белка и интерлейкина-6 связывают с развитием психозов и других серьезных психических расстройств.

Описанное выше не касается исключительно праздников — предновогодний стресс также влияет на пищевое поведение. Люди реагируют по-разному: одни начинают много есть, заедая стресс и перегружая иммунную систему. Другие, напротив, отказываются от пищи, полагая, что это поможет похудеть перед праздником. Третий вариант — увлечение биодобавками без учета индивидуальных особенностей организма, что может приводить к побочным эффектам. Все эти стратегии поведения ухудшают общее состояние, включая психоэмоциональный фон.

Как избежать новогодней депрессии?

«Для предотвращения депрессии в этот период важно подходить к ситуации комплексно. Начните с заботы о психическом здоровье: старайтесь снижать уровень стресса с помощью планирования, умеренной физической активности и практик релаксации, таких как медитация или дыхательные упражнения. Снижение завышенных ожиданий от праздников также поможет стабилизировать эмоциональный фон. Если симптомы депрессии или тревожности сохраняются, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, включая терапевтов и психологов», — объяснила эксперт.

Значительную роль играет правильное питание, включающее продукты, богатые фолиевой кислотой, железом и витаминами группы B. К ним относятся зелень, такие овощи, как капуста, и тыква, рыба, субпродукты и морепродукты. Эти продукты обладают противовоспалительными и нейрогенными свойствами, улучшают выработку нейротрансмиттеров и способствуют эмоциональной стабильности. Однако не все блюда одинаково полезны — чтобы избежать последствий экспериментов с меню, лучше заранее выяснить, к чему есть непереносимость.