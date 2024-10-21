Россиянам рассказали, как выбрать самые полезные фрукты и овощи

Овощи и фрукты имеют множество плюсов для здоровья: укрепляют иммунитет, замедляют старение, борются с депрессией, нормализуют обмен веществ. Растительные продукты богаты витаминами, минералами и клетчаткой, необходимыми для работы организма, сообщает pravda-nn.ru .

Цвет овощей и фруктов указывает на их пользу: желтые богаты каротиноидами, оранжевые содержат бета-каротин, красные защищают от воздействия свободных радикалов, продлевая молодость, зеленые улучшают пищеварение, а сиреневые замедляют старение и имеют антиоксидантные свойства.

Овощи рекомендуется употреблять с мясными продуктами для лучшего усвоения пищи. Фрукты же не стоит есть не сразу после мясных блюд. Их лучше включать в утренний рацион, так как они пробуждают энергию. Употребление фруктов перед сном может вызвать проблемы с желудком и лишним весом. Большое количество фруктов и овощей может стать причиной вздутия живота из-за «сложных» углеводов.

Для детей существуют рекомендации по количеству потребления овощей и фруктов в зависимости от возраста: до года — муссы и пюре (не более 150 г ежедневно), после — ограниченное количество (от 150 до 300 г в зависимости от возраста). Взрослым рекомендовано употреблять от 400 до 500 г фруктов и овощей в день.

В супермаркетах всегда можно найти продукты, но важно выбирать сезонные овощи и фрукты без добавок. Кожура может быть обработана воском, о чем свидетельствует характерный глянец. Приятный запах говорит о спелости. Не стоит брать подпорченные овощи даже со скидкой. Можно делать домашние заготовки без лишних добавок.

Здоровая тарелка должна содержать половину овощного гарнира, четверть рыбы или мяса и четверть свежих овощей. Лучше всего замораживать овощи и готовить их без добавления сахара и масла. Стоит помнить, что правильная обработка овощей и фруктов перед приготовлением помогает сохранить полезные вещества. Кроме того, не следует забывать тщательно мыть все продукты перед употреблением.