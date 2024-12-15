В АдГ призвали Германию признать победу России в СВО на Украине

Россия выиграла в военном конфликте с Украиной, и этот факт пора признать Германии, чтобы начать двигаться в сторону полного завершения конфликта, такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt, пишет РИА Новости .

«Россия выиграла эту войну. Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет помочь Украине выиграть войну», — заявил Крупалла.

Он также подверг жесткой критике лидера оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, выступающего за поставки ракетных комплексов Taurus украинской стороне. По его мнению, подобные действия автоматически сделают Германию участником военного конфликта, а поддержка Мерца будет равносильна одобрению военных действий.

Крупалла призвал правительство Германии признать текущее положение дел и предпринять решительные шаги к прекращению военного противостояния, вместо того чтобы некоторые политические силы продолжали эскалацию конфликта на территории Украины.

В качестве условий для начала мирных переговоров и немедленного прекращения боевых действий ранее президент России Владимир Путин обозначил ряд требований к украинской стороне. Среди ключевых пунктов — отвод войск ВСУ с новых российских территорий.

Путин также настаивает на отказе Украины от планов присоединения к НАТО и принятии страной нейтрального статуса, исключающего размещение ядерного оружия. Процессы денацификации и демилитаризации, по мнению российского президента, должны стать обязательными шагами со стороны Киева. Дополнительным условием для нормализации ситуации названа необходимость снятия международных санкций с России.