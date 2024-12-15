Долгопрудный чистят от снега

Дорожные службы округа продолжают усиленно расчищать город от снега. Как сообщили в Отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, 15 декабря, на дорогах города работают 27 единиц различной техники и 33 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка тротуаров, дорог, автобусных остановок, обработка их песко-соляной смесью, расчистка пешеходных переходов и подходов к ним и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Первомайская, пр-т Пацаева, Павлова, Парковая, Циолковского, Заводская, Дирижабельная, Набережная, Лихачевский пр-т, Госпитальная, 25-го Съезда, Есенина, Горького, Октябрьская, Московская, Станционная, на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе и в других районах Долгопрудного.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы, погрузчики и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.