«Видно, что лицо косое»: Ая из «Города 312» — об инсульте и возвращении в группу

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная как Ая, раскрыла, вернется ли в коллектив после инсульта, сообщает «Стархит» .

Назаренко пережила инсульт несколько лет назад. Артистке пришлось оставить коллектив. Ей потребовалось долгое восстановление, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Последствия болезни дают о себе знать даже сейчас.

В 2024 году новой солисткой группы «Город 312» стала участница шоу «Голос» на Первом канале Диана Макарова. Ая заявила, что не станет занимать ее место в коллективе.

«Пусть она не боится и не переживает, что я приду и скажу: „Так, с сегодняшнего дня Дюймовочку играю я“», — сказала 55-летняя певица в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Назаренко оценила талант Дианы и отметила, что у той большое будущее. Сама же Ая не исключает, что ее сотрудничество с «Городом 312» продолжится. Певица допустила, что они с коллективом будут делать совместные проекты.

Также Ая рассказала о сложном периоде в прошлом — ей приходилось выходить на сцену спустя короткое время после смерти отца. Тогда ее даже положили в больницу, чтобы она смогла прийти в себя. Еще артистка вспомнила об умершей матери. По словам Аи, если бы ее родители были живы, то сейчас она была бы еще бодрее и веселее, чтобы их не расстраивать.

«Мне нельзя плакать, потому что сразу видно, что лицо косое», — подчеркнула певица.

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