В Красноярском крае нашли кость неизвестного хищного динозавра

В Козульском округе Красноярского края обнаружены останки не очень крупного хищного динозавра, который может оказаться новым для науки видом. Находку сделали во время ежегодной экспедиции Музея геологии Центральной Сибири, сообщает издание « Городские новости Красноярска ».

Эксперт Яков Колесников рассказал, что в текущем году исследователи нашли много хорошо сохранившихся костей разных животных. До этого зачастую попадались лишь отдельные фрагменты, окатанные речной водой.

«И самый интересный материал — это кость конечности нового хищного динозавра. Ну, вообще предстоит разобраться, хватит ли материала для того, чтобы описать его как нового, а может быть, нет. Надо понять, кому он родня», — отметил Колесников.

Предположительно, динозавр был небольшим хищником, способным быстро бегать и охотиться на мелкую добычу. Однако точно сказать, на кого он был похож, ученые пока не готовы.

Кости залегали в отложениях возрастом около 125 млн лет. Такие же породы известны в Кемеровской области, где ранее нашли останки киякурсора — небольшого хищного динозавра, описанного несколько лет назад.

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