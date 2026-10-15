В Красноярском крае нашли кость неизвестного хищного динозавра
В Козульском округе Красноярского края обнаружены останки не очень крупного хищного динозавра, который может оказаться новым для науки видом. Находку сделали во время ежегодной экспедиции Музея геологии Центральной Сибири, сообщает издание «Городские новости Красноярска».
Эксперт Яков Колесников рассказал, что в текущем году исследователи нашли много хорошо сохранившихся костей разных животных. До этого зачастую попадались лишь отдельные фрагменты, окатанные речной водой.
«И самый интересный материал — это кость конечности нового хищного динозавра. Ну, вообще предстоит разобраться, хватит ли материала для того, чтобы описать его как нового, а может быть, нет. Надо понять, кому он родня», — отметил Колесников.
Предположительно, динозавр был небольшим хищником, способным быстро бегать и охотиться на мелкую добычу. Однако точно сказать, на кого он был похож, ученые пока не готовы.
Кости залегали в отложениях возрастом около 125 млн лет. Такие же породы известны в Кемеровской области, где ранее нашли останки киякурсора — небольшого хищного динозавра, описанного несколько лет назад.
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