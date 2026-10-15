Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина начнет защищать права ЛГБТ* на государственном уровне ради вступления в Евросоюз.

В четверг на сайте президента Украины обнародована новая Национальная стратегия по правам человека, согласованную со стандартами ЕС. В документе представители ЛГБТ-сообщества*, наряду с детьми, инвалидами и ветеранами, отнесены к категории «уязвимых групп», которым может понадобиться дополнительная защита.

Реализация стратегии, по мнению авторов и властей, должна способствовать выполнению обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

Украинские чиновники ранее признавались, что ЕС стремится узаконить однополые браки в стране. Конкретные шаги по этому вопросу предстоит разработать кабинету министров республики.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

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