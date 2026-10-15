Сталкер-извращенец довел жительницу Нижнего Новгорода до заиканий

По словам жертвы, неадекват преследует ее круглосуточно. Даже во время съемки телевизионного сюжета сталкер дежурил у подъезда.

Девушка познакомилась с молодым человеком, но вскоре выяснила, что он странный. Она решила прекратить общение, но парень не остановился: он начал преследовать девушку и изводить, что в итоге привело к нервному срыву.

На первых кадрах интервью видно, как местную жительницу буквально трясло. При этом интервью было записано, когда преследователь исчез. Теперь она вынуждена принимать успокоительные препараты.

Девушка рассказала, что с молодым человеком познакомилась в ноябре прошлого года. Спустя некоторое время он начал проявлять «садистские наклонности в интимном плане». После расставания мужчина начал оскорблять, угрожать и преследовать возлюбленную.

Помимо этого, неадекват, по словам девушки, начал преследовать ее маму, угрожая, что доведет ее до инфаркта. Девушка уже три месяца живет с закрытыми занавесками, так как сталкер кидает в окна камни. При виде преследователя она бросает пакеты и в страхе забегает в подъезд.

Жительница Нижнего Новгорода записала 7 заявлений в полицию, но правоохранители бездействуют.

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