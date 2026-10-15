Ловили всей округой: макака сбежала от пьяной хозяйки в Калуге

Обезьяна сбежала от пьяной хозяйки в Калуге. Животное пришлось ловить всей округой, сообщает РИА Новости .

Обезьяна забралась на верхушки деревьев, где ее окружали вороны. На призывы зоозащитников она не реагировала.

«Утром поступила информация, что на дереве сидит обезьяна. Мы выехали на место, расставили ловушки, к отлову подключились спасатели», — рассказала директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшкина.

Она подчеркнула, что затем к дереву подошла пьяная местная жительница, после чего обезьяна спустилась к ней.

Матюшкина добавила, что на место вызвали сотрудников полиции и Росприроднадзора. Правоохранительные органы проводят проверку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.