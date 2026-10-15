Ловили всей округой: макака сбежала от пьяной хозяйки в Калуге
Обезьяна сбежала от пьяной хозяйки в Калуге. Животное пришлось ловить всей округой, сообщает РИА Новости.
Обезьяна забралась на верхушки деревьев, где ее окружали вороны. На призывы зоозащитников она не реагировала.
«Утром поступила информация, что на дереве сидит обезьяна. Мы выехали на место, расставили ловушки, к отлову подключились спасатели», — рассказала директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшкина.
Она подчеркнула, что затем к дереву подошла пьяная местная жительница, после чего обезьяна спустилась к ней.
Матюшкина добавила, что на место вызвали сотрудников полиции и Росприроднадзора. Правоохранительные органы проводят проверку.
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