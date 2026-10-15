В Луцке начались масштабные отключения света и перебои с водой

Масштабные отключения электроэнергии и перебои с водоснабжением начались в городе Луцке на северо-западе Украины после взрывов, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В четверг украинские СМИ сообщали, что на фоне воздушной тревоги в Луцке прогремела серия взрывов.

«В Луцке масштабный блэкаут после взрывов… Также пишут о перебоях с водой», — говорится в сообщении.

Ране мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе.

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