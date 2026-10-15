Новый взрыв прогремел на складе в Киеве

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе, сообщает ТАСС .

Других подробностей произошедшего нет.

Ранее Кличко уже говорил о пожаре в том же складском здании из-за взрыва.

Утром в четверг поступала информация о взрывах в украинской столице. Кроме того, СМИ написали, что все три ТЭЦ Киева утратили возможность вырабатывать электроэнергию в результате взрывов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.