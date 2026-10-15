Новый взрыв прогремел на складе в Киеве
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе, сообщает ТАСС.
Других подробностей произошедшего нет.
Ранее Кличко уже говорил о пожаре в том же складском здании из-за взрыва.
Утром в четверг поступала информация о взрывах в украинской столице. Кроме того, СМИ написали, что все три ТЭЦ Киева утратили возможность вырабатывать электроэнергию в результате взрывов.
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