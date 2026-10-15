Это был основной объем: 3 ТЭЦ в Киеве перестали работать

Три теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Киеве утратили возможность вырабатывать электроэнергию, поэтому отключения света зимой могут быть до 20 часов в сутки, сообщает РИА Новости .

Как написало местное издание «Экономическая правда», ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ обеспечивали основной объем генерации электричества для украинской столицы. Они полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию.

Предстоящей зимой Киеву уже не удастся избежать отключений света. По самому оптимистичному сценарию, электричества в городе не будет по 8-10 часов в сутки. При сильных морозах и повреждениях объектов энергоинфраструктуры длительность отключений может достигать и 20 часов в сутки.

В августе местный энергетический эксперт Юрий Корольчук отметил, что крупные ТЭЦ, который обеспечивают зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут быть восстановлены только на 50–70%. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что ожидающаяся зима может быть сложнее прошедшей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.