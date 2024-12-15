В Павловском Доме культуры в Истре состоялся ежегодный кадетский бал

В Павловском Доме культуры состоялся ежегодный кадетский бал, в котором приняли участие полсотни учащихся школ городского округа Истра, кадеты из Глебовской школы, а также гости из кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. А. Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кадетские балы — часть офицерской традиции, возникшей ещё при Петре I: так военная элита отмечала победы. Сегодня кадеты — это не просто военная подготовка и патриотическое воспитание, но также и светские манеры. В программе бала в Павловском ДК было 20 танцев — в том числе вальс, полька и полонез.

С 2022 года в Глебовской школе действуют 2 кадетских класса. Девушки и юноши не просто учатся, но также продолжают благородные традиции русского воинства.

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