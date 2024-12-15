Россия частично эвакуировала из Дамаска сотрудников загранпредставительств

Специальным бортом Воздушно-космических сил РФ осуществлена частичная эвакуация дипломатического персонала из Сирии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Самолет с частично эвакуированным персоналом вылетел с авиабазы Хмеймим, 15 декабря он приземлился в Подмосковье — в аэропорту Чкаловский.

Среди эвакуированных — не только российские дипломаты из Дамаска, но и сотрудники представительств Северной Кореи, Белоруссии и Абхазии. При этом российское дипломатическое представительство в Сирии не прекращает свою деятельность и продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила убежище экс-президенту Сирии Башару Асаду и его семье по гуманитарным причинам. Этому предшествовали драматические события в арабской республике.

После серии успешных военных операций оппозиционных сил, захвативших ряд стратегически важных городов и столицу Дамаск в конце осени, политическая ситуация в стране кардинально изменилась. Оппозиция объявила о взятии власти через государственные телеканалы 8 декабря.

По информации российского внешнеполитического ведомства, бывший сирийский лидер провел переговоры с некоторыми участниками противостояния без участия российской стороны. В результате этих обсуждений Асад согласился оставить пост главы государства и покинуть территорию Сирии. Позднее оппозиция объявила, кто в переходный период будет руководить страной.