Оппозиция объявила главу временного правительства Сирии

сегодня в 15:16

Сирийский оппозиционер Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства страны, сообщает ТАСС . Ранее вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, а президент Башар Асад отрекся от поста главы государства.

Аль-Башир заявил, что переходный период в САР может окончиться 1 марта.

По данным прессы, Мухаммед аль-Башир имеет инженерное образование. До госпереворота в Сирии он также занимал должность премьер-министр оппозиции.

Тем временем в Кремле заявили, что Башар Асад покинул президентский пост по своему желанию. После отречения от власти Асад вместе с семьей получил политическое убежище в России.