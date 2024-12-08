Россия предоставила Башару Асаду политическое убежище

Бывший президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад получил убежище в России и находится в Москве, сообщает ТАСС .

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — заявил источник в Кремле.

Ранее вооруженная сирийская оппозиция разгромила и разграбила резиденцию свергнутого президента республики Башара Асада. Люди ломали имущество экс-главы государства и выносили из здания ценные вещи.

Как сообщали в МИД РФ, После переговоров с участниками вооруженного конфликта в Сирии Асад принял решение оставить пост и покинул республику. При этом Москва в переговорах участие не принимала.