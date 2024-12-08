МИД РФ: Асад покинул свой пост и Сирию после переговоров с участниками конфликта

После переговоров президента Сирии Башара Асада с некоторыми участниками вооруженного конфликта в стране глава государства принял решение оставить пост и покинул республику, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Также Асад дал указание передать власть в государстве мирным путем.

Россия в данных переговорах не принимала участия.

Дипломаты призвали все вовлеченные в конфликт стороны отказаться от применения насилия и решать вопросы управления политическим путем. Сейчас РФ контактирует со всеми группировками оппозиции в Сирии.

Также специалисты принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность россиян, которые находятся в Сирии.

Военные базы РФ на территории страны сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности. Но серьезной угрозы на сегодняшний день безопасности нет.