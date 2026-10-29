В Ленинском округе проводят аудит ресурсоснабжающих организаций

Заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Ничипорюк 28 октября посетил Ленинский округ и провел совещание по комплексному аудиту ресурсоснабжающих организаций. Встреча прошла в МУП «Видновское ПТО ГХ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании участвовали заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина и специалисты ЖКХ. Аудит должен помочь повысить эффективность коммунального комплекса и обеспечить надежность и качество услуг.

«Главная цель — не просто проверить показатели, а разработать конкретный план действий по совершенствованию работы», — отметила Татьяна Калямина.

По ее словам, совместная работа уже дает положительную динамику по ряду направлений, способствуя стабильному и качественному водоснабжению и водоотведению.

В рамках аудита прорабатывают внедрение «Стандарта эффективной РСО», утвержденного правительством Московской области. Он охватывает 10 направлений — от аварийно-диспетчерского обеспечения и обслуживания сетей до цифровой трансформации и работы с клиентами. По итогам проверки и совещания подготовят поручения и индивидуальную дорожную карту оздоровления предприятия.

Отдельное направление — снижение просроченной задолженности физических лиц. Для досудебного и судебного взыскания используют автообзвоны, уведомления и подачу заявлений о вынесении судебных приказов через ЕИАС ЖКХ.

МУП «Видновское ПТО ГХ» также стимулирует установку индивидуальных счетчиков. С 1 января 2026 года в Подмосковье действуют обновленные правила расчета платы за холодную воду без приборов учета: повышающий коэффициент вырос с 1,5 до 3. Это побуждает жителей устанавливать счетчики и платить по фактическому потреблению.

Еще одно направление — плата за негативное воздействие на систему водоотведения. Предприятия, чьи стоки превышают нормативы загрязнения, доплачивают водоканалу за очистку. В округе число абонентов, с которых взимают такую плату, выросло на 65%, до 1388. Собираемость платежей увеличилась на 32% и достигла 87,29%. Средства направляют на модернизацию инфраструктуры и улучшение экологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.