Вооруженная сирийская оппозиция разгромила резиденцию Башара Асада

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На опубликованных снимках видно, как в здании находится много людей, которые продолжают искать и выносить самое ценное.

Также по информации СМИ, в Дамаске происходит мародерство в здании сирийского Центробанка.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала, что после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии президент Башар Асад принял решение оставить пост и покинул республику.

Кроме того, Асад дал указание передать власть в государстве мирным путем. Российская сторона в переговорах участия не принимала.