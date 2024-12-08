Вооруженная сирийская оппозиция разгромила резиденцию Башара Асада
Фото - © Telegram-канал Baza
Вооруженная сирийская оппозиция разгромила и разграбила резиденцию свергнутого президента республики Башара Асада, сообщает Baza.
На опубликованных снимках видно, как в здании находится много людей, которые продолжают искать и выносить самое ценное.
Также по информации СМИ, в Дамаске происходит мародерство в здании сирийского Центробанка.
Ранее пресс-служба МИД РФ сообщала, что после переговоров с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии президент Башар Асад принял решение оставить пост и покинул республику.
Кроме того, Асад дал указание передать власть в государстве мирным путем. Российская сторона в переговорах участия не принимала.