Эксперт: водяной теплый пол может оставить соседей без нормального отопления

Самовольное подключение теплого пола к общим трубам в многоквартирном доме может нарушить отопление соседних квартир и привести к штрафу, сообщает RT .

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь пояснил, что подключение водяного пола к общим трубам отопления или горячей воды считается переустройством. Оно меняет работу инженерной сети: вода остывает в стяжке и поступает к соседям уже прохладной.

По словам специалиста, региональные правила могут прямо запрещать такие работы. Получить официальное разрешение на них в обычном многоквартирном доме почти невозможно.

«За самовольное изменение системы отопления предусмотрены строгие меры. Жилищная инспекция может выписать штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, но самое неприятное заключается в требовании вернуть все в прежнее состояние за свой счет», — предупредил Бондарь.

Электрический обогрев, по его словам, установить проще. Кабель или специальная пленка под ламинатом не меняют планировку и общие коммуникации, поэтому согласовывать монтаж как перепланировку не требуется. При этом необходимо учитывать ограничения электрической сети дома.

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