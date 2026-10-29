Станислав Каторов посетил «Киберурок» в Ленинском округе

Глава Ленинского округа Станислав Каторов и депутат Московской областной думы Диана Алумянц посетили занятие по цифровой безопасности в образовательном центре «Лидер» в Боброво, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный проект «Киберурок» запущен по поручению президента России Владимира Путина. Он стартовал 1 сентября 2026 года в 215 школах Подмосковья. В Ленинском округе занятия проходят в двух образовательных организациях — центре «Лидер» и Видновской школе № 2.

«Число киберугроз растет с каждым днем, и такие уроки — важный шаг в подготовке детей к безопасной жизни в цифровом мире. Уверен, что полученные навыки помогут им и в учебе, и в будущем», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На занятиях школьники учатся распознавать фейки и дипфейки, проверять факты и защищать персональные данные. Также они изучают алгоритмы социальных сетей и риски искусственного интеллекта.

Уроки проходят еженедельно во внеурочное время. Программа адаптирована для разных возрастов: младшие школьники занимаются в игровом формате с персонажем-проводником Кибер Мишкой. Курс ведут учителя информатики, прошедшие специальную подготовку по методике его преподавания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.