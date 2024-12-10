Песков: Асад покинул пост президента Сирии по личному решению

сегодня в 12:55

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Башар Асад покинул пост главы Сирии, исходя из личного решения, сообщает РИА Новости .

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, какую роль сыграла Россия в вопросах ухода Асада с поста президента Сирийской Арабской Республики. Песков отметил, что это было личным решением политика.

Другие детали представитель Кремля предпочел не комментировать.

Асад покинул пост президента Сирии после переговоров с участниками вооруженного конфликта в республике. Экс-президент вместе с семьей получил убежище в России.