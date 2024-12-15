В Истре прошел заключительный этап военно-патриотической игры «Истринский рубеж»

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Шесть школьных команд встретились на заключительном этапе военно-патриотической игры «Истринский рубеж», который был приурочен к знаменательной дате — Дню освобождения Истры от немецких захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Игра проходила на базе СК «Арена-Истра», где участники соревновались в различных дисциплинах: строевой подготовке, стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, а также в знаниях тактической медицины и общей физической подготовке.

Впервые проводились соревнования и в новой, современной и крайне важной дисциплине — пилотировании БПЛА. Девушки и юноши смогли показать свои навыки управления дронами в том числе и на специальных виртуальных тренажерах.

«Истринский рубеж» проводится ежегодно. Военно-патриотическая игра дает возможность ребятам проявить себя, учит навыкам работы в команде, воспитывает чувство сопричастности общему делу, долга перед командой и своей Родиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.