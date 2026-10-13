Трамп заявил, что война США против Ирана закончится «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп полагает, что военный конфликт с Ираном завершится «очень скоро». Об этом он заявил 12 октября, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, сообщает ТАСС .

По словам Трампа, у Ирана никогда не появится ядерное оружие, и вскоре этот вопрос будет закрыт. После этого, добавил он, снизятся цены на бензин.

Американский лидер отметил, что сейчас топливо на заправках в США стоит дешевле, чем при его предшественнике-демократе Джо Байдене.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля.

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