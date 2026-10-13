«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей

Доступ к переводам и платежам удалось восстановить для части пользователей сервиса «Яндекс Пэй». Об этом заявил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов, слова которого приводятся в Telegram-канале компании.

Постепенно возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и по реквизитам, и многие клиенты уже могут видеть свои средства и распоряжаться ими.

В компании отметили, что «Яндекс Пэй» пока работает нестабильно, а доступ открывают постепенно, чтобы справиться с нагрузкой. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами, как заявили в сервисе, функционирует в полном объеме.

Ранее платформа Yandex Cloud работала в аварийном режиме после массового сбоя.

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