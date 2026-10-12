Платформа Yandex Cloud по-прежнему работает в аварийном режиме
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Платформа Yandex Cloud по-прежнему работает в аварийном режиме после массового сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал Yandex Cloud Alerts.
«Наши специалисты круглосуточно продолжают восстановительные работы», — говорится в сообщении.
Пользователей сервиса предупредили, что из-за большого количества обращений время ответа от технической поддержки может быть увеличено.
Кроме того, пользователям рекомендуют использовать альтернативные площадки для размещения и резервирования ресурсов.
В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Восстановительные работы продолжаются.
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