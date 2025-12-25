Продуманное меню поможет поддержать здоровье печени в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников стоит заранее подумать о состоянии печени — органа, который берет на себя основную нагрузку по нейтрализации токсинов. Как снизить риски для печени во время праздников, РИАМО рассказала врач-гепатолог «СМ-Клиника» Елена Бутенко.

По словам специалиста, начинать заботу о печени стоит с продуманного меню. В праздничный рацион желательно включать больше белковых продуктов, овощей, зелени и фруктов. При этом количество жирных сортов мяса, жареных и острых блюд лучше сократить, как и потребление соли. Кроме того, спиртное не следует пить натощак — за пару часов до застолья рекомендуется легкий прием пищи.

«Ключевое правило для сохранения здоровья печени в праздничный период — умеренность в употреблении алкоголя. Избыточное количество спиртного негативно отражается на работе печени, приводит к интоксикации и ухудшению общего самочувствия. Также не стоит смешивать разные виды алкоголя — лучше выбрать один напиток», — отметила Бутенко.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что спиртные напитки нежелательно сочетать с газировкой. Углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь, из-за чего нагрузка на печень возрастает. Во время застолья, напротив, важно пить больше жидкости. Это могут быть чай, морсы, компоты или соки, однако оптимальным вариантом остается обычная вода, которая способствует выведению токсинов.

Также врач посоветовала не увлекаться сладкими десертами, поскольку избыток сахара ускоряет поступление алкоголя в кровь и усиливает интоксикацию.

«Во время праздников желательно отказаться от курения за столом, так как никотин усиливает токсическое воздействие алкоголя на печень. Кроме того, не стоит проводить всю новогоднюю ночь сидя — полезно больше двигаться, выходить на прогулки и участвовать в активных играх на свежем воздухе», — заключила Бутенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.