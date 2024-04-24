Появилось видео госпитализации 300-килограммовой москвички

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В Москве спасли местную жительницу весом 300 килограммов, которую не удалось с первого раза увезти в больницу. Кадры с места событий публикует Life.ru .

Операцию по спасению 54-летней женщины проводили сразу 6 человек, среди них — корреспондент издания. В процессе также поучаствовали фельдшер и 4 сотрудника МЧС.

«Спасительная команда» спустила женщину из квартиры на 4 этаже на улицу, после чего поместила пациентку в карету скорой помощи. В момент госпитализации москвичка находилась в сознании.

Жительницу столицы увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Также женщина испытывает серьезные проблемы с ногами.

23 апреля москвичка вызвала скорую из-за плохого самочувствия. Сразу госпитализировать женщину не удалось из-за ее крупного веса. Пациентка, по имеющейся информации, не вставала с постели на протяжении нескольких месяцев.

Похожая ситуация произошла в Москве менее двух недель назад. Тогда мужчину весом свыше 300 кг госпитализировали, достав его через окно. Позднее пациент скончался в больнице.