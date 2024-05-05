Российские военные затрофеили украинский танк Т-64
Российские военные получили трофей в виде украинского танка Т-64
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военные затрофеили украинский танк Т-64. Он был подбит на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как стало известно, боевая машина попала на мину, в результате чего у нее слетела гусеница.
Ремонтники группировки войск «Восток» в ближайшее время восстановят технику.
Планируется, что машина и дальше будет использоваться для выполнения боевых задач ВС РФ.