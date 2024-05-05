сегодня в 17:55

Российские военные затрофеили украинский танк Т-64. Он был подбит на южно-донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как стало известно, боевая машина попала на мину, в результате чего у нее слетела гусеница.

Ремонтники группировки войск «Восток» в ближайшее время восстановят технику.

Планируется, что машина и дальше будет использоваться для выполнения боевых задач ВС РФ.