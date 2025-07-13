Политолог объяснил отказ Трампа раскрыть клиентов Эпштейна

Политический ландшафт США сотрясает новый скандал, связанный с делом Джеффри Эпштейна. Президент США Дональд Трамп, долгое время позиционировавший себя как борец с «глубинным государством», неожиданно заявил, что никаких списков клиентов педофила не существует, пишет политолог Сергей Марков.

Это заявление вызвало шок среди его преданных сторонников, особенно среди христиан-консерваторов, которые годами ждали «великого разоблачения».

«Трамп оказался в кризисе, потому что миллионы американцев искренне верят, что страной управляет тайная сеть педофилов», — поясняет политолог Сергей Марков.

По его словам, для многих избирателей 45-го президента именно обещание «очистить Вашингтон» было ключевым мотивом поддержки. Теперь же, когда Трамп не только отказался публиковать предполагаемые списки, но и заявил, что «там много хороших людей», его репутация «разрушителя системы» оказалась под угрозой.

Особое возмущение вызвал тот факт, что сам Трамп неоднократно упоминал о связях экс-главы Белого дома Билла Клинтона с Эпштейном, намекая на необходимость расследования.

«Его избиратели ждали масштабного процесса над коррумпированной элитой, а вместо этого услышали, что дело неважно», — отмечает Марков. В консервативных кругах уже звучат обвинения в предательстве, а некоторые радикальные проповедники и вовсе заговорили о «сговоре с силами зла».

«Если христиане решат, что их обманули, это будет удар, сравнимый с провалом на выборах», — заключает эксперт.