Столичные спасатели призвали горожан соблюдать осторожность в непогоду

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МЧС: Москву и область ждут грозы с градом и шквалистый ветер

В ближайшие сутки москвичей и жителей Подмосковья ожидает сложная погодная обстановка, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, 14 июля в городе и области пройдут кратковременные дожди, местами усиливающиеся до ливней с грозами.

Во второй половине дня и вечером возможен град, а при грозовых фронтах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям столицы парковать автомобили в безопасных местах, вдали от деревьев и ненадежных конструкций. На улицах следует избегать нахождения рядом с рекламными щитами и временными сооружениями.

Водителям необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра во время непогоды.