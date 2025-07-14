Сенатор-ястреб пообещал жесткие санкции странам, сотрудничающим с Москвой
Грэм* предупредил Китай и Индию: «Выбирайте – США или Россия»
Американский сенатор Линдси Грэм*, внесённый в России в список террористов и экстремистов, выступил с жестким заявлением в эфире CBS News, сообщает РИА Новости.
Политик пригрозил Китаю, Индии и Бразилии катастрофическими экономическими последствиями в случае продолжения сотрудничества с РФ.
«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — заявил Грэм*, подчеркнув, что Вашингтон заставит нейтральные страны сделать однозначный выбор.
По его словам, «поворотный момент» в украинском конфликте наступит после масштабных поставок западного оружия, которые якобы изменят баланс сил.
Ранее Грэм* уже предлагал вводить 500% тарифы на товары из стран, помогающих Москве.
* признан в РФ террористом и экстремистом