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Грэм* предупредил Китай и Индию: «Выбирайте – США или Россия»

Американский сенатор Линдси Грэм*, внесённый в России в список террористов и экстремистов, выступил с жестким заявлением в эфире CBS News, сообщает РИА Новости .

Политик пригрозил Китаю, Индии и Бразилии катастрофическими экономическими последствиями в случае продолжения сотрудничества с РФ.

«Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», — заявил Грэм*, подчеркнув, что Вашингтон заставит нейтральные страны сделать однозначный выбор.

По его словам, «поворотный момент» в украинском конфликте наступит после масштабных поставок западного оружия, которые якобы изменят баланс сил.

Ранее Грэм* уже предлагал вводить 500% тарифы на товары из стран, помогающих Москве.

* признан в РФ террористом и экстремистом