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Грэм: США готовят тарифы до 500% для стран, помогающих РФ

Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью CBS News раскрыл детали готовящегося законопроекта о санкциях, который, по его словам, станет мощным инструментом давления на Москву, пишет газета «Известия» .

Новый законопроект предоставит будущему президенту США право вводить тарифы до 500% против любых государств, оказывающих поддержку России.

«Это будет кувалда в руках Трампа для удара по России», — заявил политик.

Грэм* напомнил, что при предыдущей администрации Трамп вводил пошлины против ряда стран, но «оставлял дверь открытой» в отношении РФ. Теперь, по словам сенатора, «эта дверь вот-вот закроется».

Кроме того, Грэм* назвал текущий момент «поворотным» в контексте украинского конфликта. Он пообещал, что США направят в Европу «рекордные объёмы оружия», которые «смогут помочь Украине».

* признан в РФ террористом и экстремистом