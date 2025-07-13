Эмиратская компания реконструирует стратегический порт в Сирии

Дамаск сделал важный шаг к восстановлению экономики, подписав контракт на 800 млн долларов с дубайской компанией DP World, сообщают «Ведомости» .

Сделка, заключенная при личном участии президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, предусматривает масштабную модернизацию второго по величине порта страны.

Генеральный директор DP World Султан Ахмед бен Сулейем заявил о намерении превратить Тартус в один из ведущих портов мира. «Сирия обладает значительным экономическим потенциалом, и наш проект станет катализатором его реализации», — отметил он.

Для нового сирийского руководства, пришедшего к власти после ухода Башара Асада, этот контракт стал частью стратегии по возвращению страны в мировую экономику.

Порт Тартус имеет особое значение не только для Сирии, но и для региона. Расположенный в 258 км от Дамаска, он является ключевыми торговыми воротами страны. Особую важность объекту придает соседство с российской военно-морской базой — единственной за пределами постсоветского пространства, способной размещать до 11 боевых кораблей одновременно.